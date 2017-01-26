Підтримую, щоправда 1/8 і 1/4 пройдена через неявку суперників Еліни в міксті - дикий фарт

Неожиданно конечно, ведь в Австралии Вандевеге прошла Бушар, Кербер (первая ракетка мира) и Мугур...

А почему нет инфы что Свитолина в полуфинале австралии в миксте? Или новости по типу: "Алекс...

По ходу, вийшовши в фінал, Серена знову стала першою ракеткою світу в жіночому тенісі.