Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Australian Open. Сестры Уильямс сразятся в финале

Серена уверенно обыграла Мирьяну Лучич-Барони во втором полуфинале

  • 26.01.2017 09:07
  • 268 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ausopen.com. Серена Уильямс
© ausopen.com. Серена Уильямс

Всего 52 минуты понадобилось Серене Уильямс для того, чтобы обыграть хорватку Мирьяну Лучич-Барони во втором полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

Американка весь матч доминировала на корте и одержала разгромную победу в 2 сетах: 6:2, 6:1.

В финале турнира Серена встретится со своей сестрой Винус, которая обыграла Коко Вандевеге.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.