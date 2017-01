Всего 52 минуты понадобилось Серене Уильямс для того, чтобы обыграть хорватку Мирьяну Лучич-Барони во втором полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

Американка весь матч доминировала на корте и одержала разгромную победу в 2 сетах: 6:2, 6:1.

В финале турнира Серена встретится со своей сестрой Винус, которая обыграла Коко Вандевеге.

.@serenawilliams is through to the women's final against her sister @Venuseswilliams #AusOpen pic.twitter.com/Bj0SzreDXw