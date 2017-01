Australian Open. Винус Уильямс стала первой финалисткой турнира

Экс-первая ракетка мира американка Винус Уильямс обыграла свою соотечественницу Коко Вандевеге в полуфинале Открытого чемпионата Автралии.

Первый сет старшая из сестер Уильямс проиграла на тай-брейке, но в следующих двух уверенно доминировала на корте: 6:7 (3), 6:2, 6:3.

За вторую путевку в финал сегодня также сразятся Серена Уильямс и Мирьяна Лучич-Барони.

.@Venuseswilliams is through to the women's final #AusOpen pic.twitter.com/3Jdo8Zlag9