Australian Open. Винус Уильямс стала первой финалисткой турнира

Экс-первая ракетка мира американка Винус Уильямс обыграла свою соотечественницу Коко Вандевеге в полуфинале Открытого чемпионата Автралии.
Первый сет старшая из сестер Уильямс проиграла на тай-брейке, но в следующих двух уверенно доминировала на корте: 6:7 (3), 6:2, 6:3.
За вторую путевку в финал сегодня также сразятся Серена Уильямс и Мирьяна Лучич-Барони.
.@Venuseswilliams is through to the women's final #AusOpen pic.twitter.com/3Jdo8Zlag9— #AusOpen (@AustralianOpen) 26 січня 2017 р.
Источник — Sport.ua
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