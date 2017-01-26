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Australian Open. Винус Уильямс стала первой финалисткой турнира

Американская теннисистка в трех сетах переиграла свою соотечественницу Коко Вандевеге

  • 26.01.2017 07:55
  • 510 просмотров
  • 6 комментария
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ausopen.com. Винус Уильямс
© ausopen.com. Винус Уильямс

Экс-первая ракетка мира американка Винус Уильямс обыграла свою соотечественницу Коко Вандевеге в полуфинале Открытого чемпионата Автралии.

Первый сет старшая из сестер Уильямс проиграла на тай-брейке, но в следующих двух уверенно доминировала на корте: 6:7 (3), 6:2, 6:3.

За вторую путевку в финал сегодня также сразятся Серена Уильямс и Мирьяна Лучич-Барони.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 26.01.2017 08:31
    0
    Сестри в фіналі це не цікаво. А Венус молодець, вона була найстаршою півфіналісткою, а тепер стала і найстаршою фіналісткою. Думаю що тато Вільямс дасть команду щоб у фіналі перемогла Серена...
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    ser_nat
      ser_nat, 26.01.2017 08:49
    0
    Опять нажрались стероидов...
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    vit-2
    online
      vit-2, 26.01.2017 09:00
    0
    По ходу, вийшовши в фінал, Серена знову стала першою ракеткою світу в жіночому тенісі.
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    Сергей Бук
      Сергей Бук, 26.01.2017 09:01
    +1
    А почему нет инфы что Свитолина в полуфинале австралии в миксте? Или новости по типу: "Александрия обыграла румынский Газ Метан " интереснее?
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    el.nino
    online
      el.nino, 26.01.2017 09:31
    0
    Неожиданно конечно, ведь в Австралии Вандевеге прошла Бушар, Кербер (первая ракетка мира) и Мугурусу (седьмая ракетка).
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    vit-2
    online
      vit-2, 26.01.2017 09:37
    0
    Сергей Бук, 26.01.2017 09:01
    А почему нет инфы что Свитолина в полуфинале австралии в миксте? Или новости по типу: "Александрия обыграла румынский Газ Метан " интереснее?
    Підтримую, щоправда 1/8 і 1/4 пройдена через неявку суперників Еліни в міксті - дикий фарт
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