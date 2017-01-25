Australian Open. Димитров побил Гоффена и вышел в полуфинал

© dailymail.co.uk. Григор Димитров

Болгарский теннисист Григор Димитров в 1/4 финала Australian Open взял верх над бельгийцем Давидом Гоффеном.

Для победы Димитрову понадобилось три сета: 6/3, 6/2, 6/4.

В полуфинале Димитрову будет противостоять победитель пары Надаль – Раонич. Стоит отметить, что болгарин дошел до этой стадии турнира впервые в карьере.

Источник — Sport.ua

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