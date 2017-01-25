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Australian Open. Серена Уильямс в полуфинале

Американская теннисистка взяла верх над Йоханной Контой

  • 25.01.2017 09:18
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EPA
© EPA

35-летняя американская теннисистка Серена Уильямс обыграла 25-летнюю британку Йоханну Конту и вышла в полуфинал Australian Open.

Конта не смогла оказать Уильямс серьезного сопротивления: 6/2, 6/3. Поединок длился всего 1 час 15 минут.

Серена Уильямс вышла в полуфинал Australian Open в восьмой раз в карьере. Ее соперницей станет хорватка Марьяна Лучич-Барони.

Источник — Sport.ua

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