Australian Open. Серена Уильямс в полуфинале

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35-летняя американская теннисистка Серена Уильямс обыграла 25-летнюю британку Йоханну Конту и вышла в полуфинал Australian Open.

Конта не смогла оказать Уильямс серьезного сопротивления: 6/2, 6/3. Поединок длился всего 1 час 15 минут.

Серена Уильямс вышла в полуфинал Australian Open в восьмой раз в карьере. Ее соперницей станет хорватка Марьяна Лучич-Барони.

Источник — Sport.ua

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