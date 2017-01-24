Сергей Стаховский выступит на челленджере в Ренне

Украинский теннисист Сергей Стаховский стартует в основной сетке челленджера с призовым фондом 85 000€ в Ренне, Франция.
В первом круге киевлянин, посеянный под 4 номером, встретится с представителем Франции Реми Бутилье.
В парном разряде Сергей уже вышел во второй круг соревнований. На старте чешско-украинский дуэт Йебавы/Стаховский обыграл перуанско-бразильскую пару Гальдос/Нейс(3): 6-4 6-3.
Источник — Sapronov-tennis.org
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