Винус Уильямс стала самой возрастной полуфиналисткой АО

Американка Винус Уильямс стала самой возрастной теннисисткой, добравшейся до полуфинала Australian Open в Открытой Эре (после 1968 года).
В четвертьфинале соревнований Уильямс-старшая обыграла Анастасию Павлюченкову – 6:4, 7:6(3).
В 1/2 финала Винус встретится с соотечественницей Коко Вандевеге.
Источник — Sport.ua
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