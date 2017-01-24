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Винус Уильямс стала самой возрастной полуфиналисткой АО

Американка вышла в полуфинал в возрасте 36 лет

  • 24.01.2017 19:12
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Американка Винус Уильямс стала самой возрастной теннисисткой, добравшейся до полуфинала Australian Open в Открытой Эре (после 1968 года).

В четвертьфинале соревнований Уильямс-старшая обыграла Анастасию Павлюченкову – 6:4, 7:6(3).

В 1/2 финала Винус встретится с соотечественницей Коко Вандевеге.

Источник — Sport.ua

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