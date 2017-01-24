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Australian Open. Федерер вышел в полуфинал

Швейцарский теннисист легко обыграл немца Мишу Зверева

  • 24.01.2017 15:12
  • 429 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ausopen.com. Роджер Федерер
© ausopen.com. Роджер Федерер

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, победив немца Мишу Зверева.

Поединок продолжался полтора часа и закончился победой Федерера в 3 сетах: 6:1, 7:5, 6:2.

На пути к финалу швейцарец встретится с соотечественником Стэном Вавринкой, который ранее обыграл Жо-Вильфрида Цонгу.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    orliy
      orliy, 24.01.2017 15:32
    0
    поправьте счет второго сета (7:5)
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    Ihor8
    online
      Ihor8, 24.01.2017 15:45
    +2
    Давай Федя. Победы тебе на турнире
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