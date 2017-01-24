Australian Open. Федерер вышел в полуфинал

Кто это ваще?

Помню как Владимир бил Мормека,тоже бывшего чемпионом в тяжах.Там просто избиение было.Против Кли...

Наш бой с Владимиром Кличко был бы очень скучный - я постоянно оказывался бы за пределами ринга.

Согласен, но бои с ним были самыми скучными по сравнению с рубиловым в тех же боях в тяжелом того...

Но тем не менее был чемпионом долгие годы