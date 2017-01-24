Australian Open. Федерер вышел в полуфинал

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, победив немца Мишу Зверева.
Поединок продолжался полтора часа и закончился победой Федерера в 3 сетах: 6:1, 7:5, 6:2.
На пути к финалу швейцарец встретится с соотечественником Стэном Вавринкой, который ранее обыграл Жо-Вильфрида Цонгу.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.