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Australian Open. Вандевеге одолела Мугурусу и пробилась в полуфинал

Американская спортсменка легко победила свою соотечественницу

  • 24.01.2017 09:15
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AAP. Коко Вандевеге
© AAP. Коко Вандевеге

25-летняя американская теннисистка Коко Вандевеге не оставила шансов 23-летней испанке Гарбин Мугурусе в поединке 1/4 финала Australian Open.

Для победы Вандевеге хватило двух сетов: 6/4, 6/0. Встреча длилась 1 час 23 минуты.

В полуфинале Вандевеге встретится с еще одной американкой Винус Уильямс.

Источник — Sport.ua

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