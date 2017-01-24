Australian Open. Вандевеге одолела Мугурусу и пробилась в полуфинал

25-летняя американская теннисистка Коко Вандевеге не оставила шансов 23-летней испанке Гарбин Мугурусе в поединке 1/4 финала Australian Open.
Для победы Вандевеге хватило двух сетов: 6/4, 6/0. Встреча длилась 1 час 23 минуты.
В полуфинале Вандевеге встретится с еще одной американкой Винус Уильямс.
Источник — Sport.ua
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