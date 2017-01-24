Australian Open. Вавринка взял верх над Цонгой

Швейцарец Станислас Вавринка в поединке 1/4 финала Australian Open победил француза Жо-Вилфрида Цонгу и вышел в полуфинал соревнований.
Поединок включил в себя три сета: 7/6(2), 6/4, 6/3. Матч длился 2 часа 14 минут.
В полуфинальном матче Вавринка встретится с победителем пары Федерер – Зверев.
Источник — Sport.ua
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