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Australian Open. Вавринка взял верх над Цонгой

Швейцарский теннисист вышел в полуфинал турнира

  • 24.01.2017 08:54
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AAP. Станислас Вавринка
© AAP. Станислас Вавринка

Швейцарец Станислас Вавринка в поединке 1/4 финала Australian Open победил француза Жо-Вилфрида Цонгу и вышел в полуфинал соревнований.

Поединок включил в себя три сета: 7/6(2), 6/4, 6/3. Матч длился 2 часа 14 минут.

В полуфинальном матче Вавринка встретится с победителем пары Федерер – Зверев.

Источник — Sport.ua

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