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Australian Open. Винус Уильямс вышла в полуфинал турнира

В четвертьфинале американка обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову, обидчицу Элины Свитолиной

  • 24.01.2017 08:43
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AP. Винус Уильямс
© AP. Винус Уильямс

36-летняя американка Винус Уильямс без проблем справилась с 25-летней россиянкой Анастасией Павлюченковой в четвертьфинале Australian Open.

Для выхода в следующий раунд Уильямс понадобилось всего два сета: 4/6, 6/7(3). Матч длился 1 час 47 минут.

В полуфинале соревнований Уильямс сыграет с американкой Коко Вандевеге. В третьем круге соревнований Павлюченкова обыграла украинку Элину Свитолину.

Источник — Sport.ua

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