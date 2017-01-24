Australian Open. Винус Уильямс вышла в полуфинал турнира

Да ничего он не попутал. Приедет Байден и даст ЦУ, шо делать. Ехать или не ехать, как по мне, луч...

колосков ты все попутал!это у вас в соссии приказывают!там могут рекомендовать и конечно решать б...

Как мне кажется, отсутствие СБУ никто и не заметит. Это как наложить себе в шаровары, чтобы сосед...