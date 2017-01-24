Australian Open. Винус Уильямс вышла в полуфинал турнира

36-летняя американка Винус Уильямс без проблем справилась с 25-летней россиянкой Анастасией Павлюченковой в четвертьфинале Australian Open.
Для выхода в следующий раунд Уильямс понадобилось всего два сета: 4/6, 6/7(3). Матч длился 1 час 47 минут.
В полуфинале соревнований Уильямс сыграет с американкой Коко Вандевеге. В третьем круге соревнований Павлюченкова обыграла украинку Элину Свитолину.
Источник — Sport.ua
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