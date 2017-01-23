Australian Open. Без первых ракеток, но с Федерером и Уильямс

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На Australian Open теннисисты преодолели экватор, сыграны все матчи первых четырех раундов, которые подарили нам немало сенсационных результатов. Также определены все четвертьфиналисты турнира, соревнования вышли на финишную прямую.

К сожалению, никто из украинцев не добрался до второй недели Australian Open, но от этого турнир не стал менее привлекательным.

Sport.ua оглянуться назад и вспомнить наиболее интересные моменты турнира.

Украинцы

Начнем с того, что нашим не повезло с жеребьевкой. Оба лидера мирового рейтинга, Анжелик Кербер и Энди Маррей, достались представителям Украины.

С Марреем встречался Илья Марченко и там, откровенно говоря, шансов не было – 5:7, 6:7(5), 2:6. Да, украинец бодался и избежал разгрома, но это скорее Маррей позволял себе играть не в полную силу.

А вот Леся Цуренко, которой выпало играть с Кербер, оказала достойное сопротивление первой ракетке мира, заставив понервничать ее поклонников. Поначалу казалось, что будет разгром, так уверенно провела первую часть матча немка, но украинка не сдалась. Отыграв брейк во втором сете Леся сумела сделать еще один и выиграть партию! Цуренко выиграла четыре гейма подряд со счета 3:5 и подаче Кербер.

В решающем сете немка опомнилась и взяла себя в руки, хоть уже и начинала серьезно нервничать.

У остальных соперники были попроще, но от этого легче не игралось Катерина Козлова в упорной борьбе проиграла Винус Уильямс – 6:7(5), 5:7, Бондаренко также в двух сетах уступила 21-й сеяной Каролин Гарсии – 6:4(4), 4:6.

Долгополову и Свитолиной удалось задержаться несколько дольше на турнире, но дальше третьего раунда никто из украинцев не прошел. Александр проиграл Монфису во втором круге, а Элина уступила Павлюченковой из России в третьем круге.

В парных разрядах также дальше второго раунда никому пройти не удалось.

Элина Свитолина выступает еще и в миксте, там она в паре с австралийцем Гуччьоне вышла в четвертьфинал.

ТОПы

Главная сенсация турнира, пожалуй, случилась во втором раунде, когда Новак Джокович проиграл Денису Истомину. Да, серб сейчас не в лучших кондициях, но не проигрывать же во втором круге!

Маррей прошел на два раунда дальше, но и это вряд ли можно считать достойным результатом для главного фаворита турнира.

Вторую молодость переживает Роджер Федерер, добравшийся до четвертьфинала. Причем по ходу турнира у швейцарца были настолько сложные поединке, что просто диву даешься откуда у него столько сил и эмоций для игры в которой он постиг все.

Пытается вернуться на былые позиции и Рафаэль Надаль, он уже также в четвертьфинале.

Открытием турнира можно назвать немца Мишу Зверева, который с 50-го места уже поднялся на 35-е в рейтинге ATP. Зверев как раз и выбил Маррея.

Что касается женкой сетки, то Анжелик Кербер может потерять лидерство в рейтинге WTA, так как в четвертом раунде неожиданно проиграла американке Коко Вандевеге – 2:6, 3:6.

Серене Уильямс достаточно выйти в финал турнира, дабы обойти немку и вернуть себе «корону».

Очень хороша сейчас чешка Каролина Плишкова, которая уже взобралась на третью строчку мирового рейтинга! В случае победы на турнире до первого места ей будет не хватать каких-то 300 очков.

Четвертьфинальные пары:

Зверев – Федерер

Вавринка – Цонга

Надаль – Раонич

Гоффин – Димитров



Вандевеге – Мугуруса

В. Уильямс – Павлюченкова

Плишкова – Лючич-Барони

Конта – С. Уильямс

Фавориты

После вылета первых ракеток мирового рейтинга букмекерам пришлось пересмотреть свои котировки на фаворитов турнира.

Так, у мужчин главным претендентом считается Роджер Федерер, коэффициент на его победу 3,65. В районе 4 оценивают шансы Надаля, Вавринки и Раонича.



У женщин, понятно, претендент на титул – Серена Уильямс за 1,8. Рядом Мугуруса и Плишкова.

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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