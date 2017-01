Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, победив в четырех сетах француза Гаэля Монфиса. Поединок продолжался 3 часа.

Australian Open – 1/8 финала

Рафаэль Надаль – Гаэль Монфис – 6:3, 6:3, 4:6, 6:4

В следующей стадии турнира Надаль встретится с Милошем Раоничем, который посеян под третьим номером на Australian Open.

VAMOS! #Nadal is through to the quarters!



Milos #Raonic awaits. #AusOpen pic.twitter.com/3fkdMY4egI