Отдайте за бесплатно его... его КПД на футбольном поле в минусе! Зачем такое чудо?!! - это тот ж...

Для начала что бы оставлять такой кометарий нада хоть чуточку знать как обстоят дела вообще у клу...

не понял, а что уже можно из РФ приглашать?

Пенсия... Не бухал, кокс не нюхал...Дом, жена, дети... денег на достойную жизнь хватает, теперь ж...

если и купят кого, то потом пристроить не могут. После отдадут куда или продадут и опять облом -...

У Динамо что то все всегда не так - то купить кого-то никак не могут, то продать. А