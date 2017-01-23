Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, победив в четырех сетах француза Гаэля Монфиса. Поединок продолжался 3 часа.
Australian Open – 1/8 финала
Рафаэль Надаль – Гаэль Монфис – 6:3, 6:3, 4:6, 6:4
В следующей стадии турнира Надаль встретится с Милошем Раоничем, который посеян под третьим номером на Australian Open.
VAMOS! #Nadal is through to the quarters!— #AusOpen (@AustralianOpen) 23 січня 2017 р.
Milos #Raonic awaits. #AusOpen pic.twitter.com/3fkdMY4egI
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.