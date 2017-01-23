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Australian Open. Надаль уверенно шагает в четвертьфинал

Испанец одержал победу в четырех сетах над Гаэлем Монфисом

  • 23.01.2017 14:49
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ausopen.com. Рафаэль Надаль
© ausopen.com. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, победив в четырех сетах француза Гаэля Монфиса. Поединок продолжался 3 часа.

Australian Open – 1/8 финала
Рафаэль Надаль – Гаэль Монфис – 6:3, 6:3, 4:6, 6:4

В следующей стадии турнира Надаль встретится с Милошем Раоничем, который посеян под третьим номером на Australian Open.

Источник — Sport.ua

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