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Australian Open. Федерер встретится с обидчиком Энди Маррея

Швейцарец обыграл японца Кеи Нисикори в 1/8 финала

  • 22.01.2017 14:09
  • 426 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ausopen.com. Роджер Федерер
© ausopen.com. Роджер Федерер

Роджер Федерер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Автралии. В 1/8 швейцарец одолел японца Кеи Нисикори в пятисетовом поединке, который продолжался 3 часа и 27 минут.

Australian Open – 1/8 финала
Роджер Федерер – Кеи Нисикори – 6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3.

В четвертьфинале Федерер встретится с немцем Мишей Зверевым, который выбил из турнира Энди Маррея.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    travkin
      travkin, 22.01.2017 14:30
    0
    как бы не было финала: Надаль - Федерер...как в старые добрые времена (классика большого тенниса)
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