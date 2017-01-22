© ausopen.com. Роджер Федерер

Роджер Федерер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Автралии. В 1/8 швейцарец одолел японца Кеи Нисикори в пятисетовом поединке, который продолжался 3 часа и 27 минут.



Australian Open – 1/8 финала

Роджер Федерер – Кеи Нисикори – 6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3.



В четвертьфинале Федерер встретится с немцем Мишей Зверевым, который выбил из турнира Энди Маррея.

Источник — Sport.ua

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