Роджер Федерер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Автралии. В 1/8 швейцарец одолел японца Кеи Нисикори в пятисетовом поединке, который продолжался 3 часа и 27 минут.
Australian Open – 1/8 финала
Роджер Федерер – Кеи Нисикори – 6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3.
В четвертьфинале Федерер встретится с немцем Мишей Зверевым, который выбил из турнира Энди Маррея.
#Federer through to the quarterfinals! #AusOpen pic.twitter.com/Trk7Oto2q9— #AusOpen (@AustralianOpen) 22 січня 2017 р.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.