Australian Open. Энди Маррей покидает турнир на стадии 1/8 финала

© ausopen.com. Энди Маррей

Лидер мирового рейтинга Энди Маррей вылетел в 1/8 финала Australian Open. Британский теннисист уступил немцу российского происхождения Мише Звереву, который занимает 50 место в рейтинге ATP.



Поединок продолжался около 3,5 часов и закончился победой Зверева в 4 сетах.



Australian Open – 1/8 финала

Энди Маррей – Миша Зверев – 5:7, 7:5, 2:6, 4:6.



В следующей стадии соревнований Миша Зверев встретится с победителем пары Роджер Федерер - Кэй Нисикори.

Источник — Sport.ua

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