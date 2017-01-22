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Australian Open. Энди Маррей покидает турнир на стадии 1/8 финала

Лидер мирового рейтинга проиграл немцу Мише Звереву

  • 22.01.2017 09:48
  • 595 просмотров
  • 2 комментария
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ausopen.com. Энди Маррей
© ausopen.com. Энди Маррей

Лидер мирового рейтинга Энди Маррей вылетел в 1/8 финала Australian Open. Британский теннисист уступил немцу российского происхождения Мише Звереву, который занимает 50 место в рейтинге ATP.

Поединок продолжался около 3,5 часов и закончился победой Зверева в 4 сетах.

Australian Open – 1/8 финала
Энди Маррей – Миша Зверев – 5:7, 7:5, 2:6, 4:6.

В следующей стадии соревнований Миша Зверев встретится с победителем пары Роджер Федерер - Кэй Нисикори.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ihor8
      Ihor8, 22.01.2017 10:09
    +2
    Давай Федя жми всех!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    tigrec1986
      tigrec1986, 22.01.2017 10:19
    +2
    Очень верю и надеюсь,что Федя сможет взять еще один шлем!
    Ну немогу принять Джока,ни головой ни сердцем!
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