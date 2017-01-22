Australian Open. Энди Маррей покидает турнир на стадии 1/8 финала

Лидер мирового рейтинга Энди Маррей вылетел в 1/8 финала Australian Open. Британский теннисист уступил немцу российского происхождения Мише Звереву, который занимает 50 место в рейтинге ATP.
Поединок продолжался около 3,5 часов и закончился победой Зверева в 4 сетах.
Australian Open – 1/8 финала
Энди Маррей – Миша Зверев – 5:7, 7:5, 2:6, 4:6.
В следующей стадии соревнований Миша Зверев встретится с победителем пары Роджер Федерер - Кэй Нисикори.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ну немогу принять Джока,ни головой ни сердцем!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.