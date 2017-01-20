Australian Open. Свитолина проиграла Павлюченковой

© btu.org.ua. Элина Свитолина

22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла преодолеть третий круг Australian Open, уступив 25-летней россиянке Анастасии Павлюченковой.

Поединок продолжался три сета: 5/7, 6/4, 3/6. Матч длился 2 часа 31 минуту. Таким образом, Павлюченкова увеличила счет в личных встречах со Свитолиной до 4:1 в свою пользу.

Следующей соперницей Павлюченковой станет 31-летняя россиянка Светлана Кузнецова.

Источник — Sport.ua

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