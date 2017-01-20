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Australian Open. Свитолина проиграла Павлюченковой

Украинская теннисистка остановилась в третьем раунде одиночного турнира

  • 20.01.2017 07:34
  • 801 просмотров
  • 3 комментария
Метки
btu.org.ua. Элина Свитолина
© btu.org.ua. Элина Свитолина

22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла преодолеть третий круг Australian Open, уступив 25-летней россиянке Анастасии Павлюченковой.

Поединок продолжался три сета: 5/7, 6/4, 3/6. Матч длился 2 часа 31 минуту. Таким образом, Павлюченкова увеличила счет в личных встречах со Свитолиной до 4:1 в свою пользу.

Следующей соперницей Павлюченковой станет 31-летняя россиянка Светлана Кузнецова.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Tka4enko_85
      Tka4enko_85, 20.01.2017 08:03
    +1
    Без комментариев
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    orl405
      orl405, 20.01.2017 08:09
    -3
    А зато мы спиваемо гарно! Москаляки криворуки!
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    Юлия Смирнова
    Юлия Смирнова, 20.01.2017 08:21
    +1
    не хватило мощи конечно элине,павлюченкова её забивала часто,если бы павлюченкова не слила 2 сет могла и пораньше закончить.а свитлоиной надо прибавлять в мощи ударов иначе превратится в среднего хорошего игрока уровня топ 20-30
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