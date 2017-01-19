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Australian Open. Сестры Киченок уступили в первом раунде

Украинки ничего не смогли противопоставить австралийкам Эшли Барти и Кейси Деллакву

  • 19.01.2017 11:40
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btu.org. Надежда и Людмила Киченок
© btu.org. Надежда и Людмила Киченок

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок не смогли обыграть хозяек турнира Эшли Барти и Кейси Деллакву в первом раунде Открытого чемпионата Австралии, уступив соперницам в двух сетах со счетом 2:6, 2:6.

Также покинула турнир Ольга Бондаренко, которая в паре с латышкой Еленой Остапенко уступила дуэту Плишкова/Голубич.

Еще одна представительница Украины Ольга Савчук в паре с румынкой Ралукой Олару обыграли японку Наоми Оаску и пуэрториканку Монику Пуиг – 6:2, 6:4.

Источник — Sport.ua

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