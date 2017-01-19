Australian Open. Долгополов завершил выступление, проиграв Монфису

© overbetting.net. Александр Долгополов

Первая ракетка Украины Александр Долгополов проиграл французу Гаэлю Монфису во втором круге Открытого чемпионата Австралии в четырех сетах. Счет по партиям 3:6, 4:6, 6:1, 0:6.

Матч продолжался два часа. За это время украинский теннисист сделал 6 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из шести возможных брейк-поинтов. Проиграв два первых сета, Долгополов собрался и вынес соперника в третьем – 6:1. Но в заключительном сете уже француз не дал соперника взять ни одного гейма.

В третьем туре Australian Open Гаэль Монфис встретится с Филиппом Кольшрайбером из Германии, который во втором круге выбил из борьбы американца Дональда Янга.

Источник — Sport.ua

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