Australian Open. Джокович сенсационно выбыл во втором круге

© ESPN.com. Новак Джокович

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович потерпел поражение во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, уступив 119-й ракетке мира Денису Истомину из Узбекистана – 7:6(8), 7:5, 6:2, 6:7(5), 4:6.

Матч продолжался 4 часа 48 минут, за которые Джокович 14 раз подал навылет, допустил 9 «двойных» и взял 6 геймов на подаче соперника. 30-летний Истомин, в свою очередь, 17 раз подал навылет, 3 раза ошибся на подаче и реализовал 4 из 14 брейк-поинтов. Эта победа стала первой для Истомина над Джоковичем: в предыдущих пяти поединках он терпел поражения.

В третьем раунде Australian Open Истомин сыграет против испанца Пабло Каррено Бусты, который в своем матче второго раунда победил британца Кайла Эдмунда (6:2, 6:4, 6:2).

Источник — Sport.ua

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