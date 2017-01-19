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Australian Open. Джокович сенсационно выбыл во втором круге

Серб Новак Джокович уступил узбекистанцу Денису Истомину

  • 19.01.2017 10:47
  • 751 просмотров
  • 4 комментария
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ESPN.com. Новак Джокович
© ESPN.com. Новак Джокович

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович потерпел поражение во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, уступив 119-й ракетке мира Денису Истомину из Узбекистана – 7:6(8), 7:5, 6:2, 6:7(5), 4:6.

Матч продолжался 4 часа 48 минут, за которые Джокович 14 раз подал навылет, допустил 9 «двойных» и взял 6 геймов на подаче соперника. 30-летний Истомин, в свою очередь, 17 раз подал навылет, 3 раза ошибся на подаче и реализовал 4 из 14 брейк-поинтов. Эта победа стала первой для Истомина над Джоковичем: в предыдущих пяти поединках он терпел поражения.

В третьем раунде Australian Open Истомин сыграет против испанца Пабло Каррено Бусты, который в своем матче второго раунда победил британца Кайла Эдмунда (6:2, 6:4, 6:2).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vadim-vvn
      Vadim-vvn, 19.01.2017 11:01
    +1
    ничесе
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    gorbanator
      gorbanator, 19.01.2017 11:01
    +2
    На победу Истомина БК давали 1 к 34, интересно есть ли у Истомина верные болейщики)))
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    nordik1980
      nordik1980, 19.01.2017 11:02
    -3
    гра на контору?
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 19.01.2017 11:19
    0
    Никакой сенсации, все было прогнозировано. Джокович, один из тех игроков, который часто играет на контору. Просто сейчас такое время, все хотят не напрягаясь заработать приличные деньги. Интересно было-бы посмотреть ставки на эту игру. ИТФ давно начала подозревать многих ведущих тениесистов в сдачах игр на ранних стадиях турниров БШ, может мы когда-то и узнаем правду.
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