Australian Open. Долгополов - Монфис и три матча в парном разряде

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Четвертый соревновательный день на Australian Open подарит нам сразу несколько поединков с участием украинских теннисистов.

Александр Долгополов проведет встречу второго круга в мужском одиночном разряде, а также состоится три поединка с участием наших теннисистов в парном разряде.

Соперником первой ракетки Украины станет шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис. Три года назад теннисисты уже встречались в Мельбурне, тогда Долгополов проиграл в четырех сетах, выиграв на тай-брейке первую партию.

Монфис и Долгополов на турнирах ATP трижды играли друг против друга, все три победы на счету француза.

В нынешнем сезоне Монфис до Australian Open не выступал. В первом круге Гаэль довольно легко обыграл чеха Иржи Веселы – 6:2, 6:3, 6:2. Долгополов же в стартовом поединке провел сложный поединок с хорватом Чоричем – 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(7).

Встреча Монфис – Долгополов состоится на Hisense Arena в третьем запуске, но не ранее 6:30 по киевскому времени.

В парном разряде сыграют Ольга Савчук, Катерина Бондаренко и сестры Киченок, Людмила и Надежда.

Корт №5. Третий запуск. Осака/Пуиг – Олару/Савчук

Корт №12. Четвертый запуск. Голубич/Плишкова – Бондаренко/Остапенко

Корт №13. Четвертый запуск. Л. Киченок/Н. Киченок – Барти/Делаква

Расписание игрового дня

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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