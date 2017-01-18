Элина СВИТОЛИНА: «Рада победе, хоть и не показала свой лучший теннис»

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями о победе над американкой Джулией Боузрап и выходе в третий раунд Australian Open.
«Я рада, что смогла победить, хотя сегодня и не показала свой лучший теннис. Я боролась за то, чтобы найти свою игру, и в концовке встречи это получалось все лучше и лучше.
После Олимпиады мои результаты пошли вверх? Да, каждый день я стараюсь совершенствоваться и пробовать что-то новое, что-то другое. Благодаря моей команде, я думаю, все это принесет свои плоды.
По поводу матча с Анастасией Павлюченковой в третьем круге - она очень мощный игрок. Мы несколько раз уже играли вместе, и я уверена, что мне предстоит серьезное испытание. Однозначно, это будет тяжелый матч, надеюсь, я смогу показать свой лучший теннис. То, что я буду бороться, это точно.
Какие впечатления от выступления на арене Маргарет Корт? Мне очень понравилось здесь играть, спасибо всем за поддержку», – сказал Свитолина после поединка.
Источник — Большой теннис Украины
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