Australian Open. Свитолина вышла в третий раунд турнира

22-летняя украинка Элина Свитолина победила 25-летнюю американку Джулию Боузрап во втором раунде Australian Open.
Для победы над 119-й ракеткой мира украинской теннисистке, занимающей 13-ю строчку рейтинга, понадобилось всего два сета: 6/4, 6/1. Поединок длился 1 час 16 минут.
За выход в четвертый круг соревнований Свитолина сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
Источник — Sport.ua
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Был удивлен что Шарапова 188 см ростом
Был удивлен что Шарапова 188 см ростом
А щодо Параметрів Світоліної - погано шукав. Заходиш на офіційний сайт WTA і там уся інформація є!
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