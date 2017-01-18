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Australian Open. Свитолина вышла в третий раунд турнира

Украинская теннисистка не оставила шансов американке Джулии Боузрап

  • 18.01.2017 08:24
  • 969 просмотров
  • 4 комментария
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brisbaneinternational.com.au. Элина Свитолина
© brisbaneinternational.com.au. Элина Свитолина

22-летняя украинка Элина Свитолина победила 25-летнюю американку Джулию Боузрап во втором раунде Australian Open.

Для победы над 119-й ракеткой мира украинской теннисистке, занимающей 13-ю строчку рейтинга, понадобилось всего два сета: 6/4, 6/1. Поединок длился 1 час 16 минут.

За выход в четвертый круг соревнований Свитолина сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    canyonic
      canyonic, 18.01.2017 09:06
    -1
    Рад за Светолину.Не нашел рост,вес.
    Был удивлен что Шарапова 188 см ростом
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    maxcrimea8
      maxcrimea8, 18.01.2017 09:09
    0
    Если Павлюченкову пройдет, будут шансы на 1/4!
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    antrsa
      antrsa, 18.01.2017 09:30
    0
    maxcrimea8, 18.01.2017 09:09
    Если Павлюченкову пройдет, будут шансы на 1/4!
    Вполне по силам...Свитолина пошустрее .
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    peter-sh
    online
      peter-sh, 18.01.2017 09:44
    0
    canyonic, 18.01.2017 09:06
    Рад за Светолину.Не нашел рост,вес.
    Был удивлен что Шарапова 188 см ростом
    А до чого тут Шарапова? - Ти що з PR-групи мос-ка-ли-хи і вирішив її тут трохи "порозкручувати" бо вона через те що заборонені препарати жменями жерла тапер мало обговорюється останній рік.
    А щодо Параметрів Світоліної - погано шукав. Заходиш на офіційний сайт WTA і там уся інформація є!
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