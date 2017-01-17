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Иво Карлович установил рекорд Australian Open по количеству эйсов

В пятом сете поединка Карлович - Себальос было сыграно 42 гейма

  • 17.01.2017 14:36
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  • 1 комментария
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ausopen.com. Иво Карлович
© ausopen.com. Иво Карлович

Хорват Иво Карлович установил рекорд по количеству эйсов в одном матче в истории Открытого чемпионата Австралии по теннису - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).

37-летний теннисист выполнил 75 подач навылет в матче первого круга против аргентинца Орасио Себальоса (6:7 (6:8), 3:6, 7:5, 6:2, 22:20). Предыдущее достижение принадлежало шведу Йоахиму Юханссону (51 эйс), установленное им в 2005 году.

Также Карлович и Себальос установили рекорд турнира по количеству геймов, сыгранных в пятом сете. В 2003 году американец Энди Роддик выиграл решающую партию у марокканца Юнеса Эль-Айнауи со счетом 21:19.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    H4des
      H4des, 17.01.2017 15:14
    0
    Не побьют рекорда Карловича никогда.
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