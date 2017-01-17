Australian Open. Долгополов вышел во второй раунд

Украинский теннисист Александр Долгополов, занимающий 69-ю строчку мирового рейтинга, в первом раунде Australian Open справился с хорватом Борной Чоричем (59-е место в рейтинге).
Для победы украинцу понадобилось четыре сета: 3/6, 4/6, 6/3, 6/7 (7). Поединок продолжался 2 часа 57 минут.
Во втором раунде соревнований Долгополов сыграет с победителем пары Монфис – Веселы.
Источник — Sport.ua
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