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Australian Open. Долгополов вышел во второй раунд

Украинский теннисист взял верх над хорватом Чоричем

  • 17.01.2017 12:58
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apiainternational.com.au. Александр Долгополов
© apiainternational.com.au. Александр Долгополов

Украинский теннисист Александр Долгополов, занимающий 69-ю строчку мирового рейтинга, в первом раунде Australian Open справился с хорватом Борной Чоричем (59-е место в рейтинге).

Для победы украинцу понадобилось четыре сета: 3/6, 4/6, 6/3, 6/7 (7). Поединок продолжался 2 часа 57 минут.

Во втором раунде соревнований Долгополов сыграет с победителем пары Монфис – Веселы.

Источник — Sport.ua

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