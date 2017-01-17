Australian Open. Долгополов вышел во второй раунд

Никогда не думал, что эмблема великого клуба станет похожа на значок у эмблему фирмы моих индонез...

Ще рано говорити про Лещука як реальнуДопомогу Збірній......Давайте не забувати що він зіграв одн...

Во всём есть свои плюсы:В спортивном плане у Адриано есть все шансы выиграть какой-никакой трофей...

А что он должен был по твоему сказать? как он разочарован, что перешел в этот гнилой клуб? Норм...

Ну хто в це повірить? Казав би прямо, що зарплату запропонували значно вищу, а ніж інші (якщо зві...