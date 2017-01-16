Илья МАРЧЕНКО: «Физически и ментально Маррей был сильнее меня»

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Илья Марченко сегодня три часа сражался с первой ракеткой мира на центральной арене Открытого чемпионата Австралии. После матча мы застали Илью в дороге на самолет, но нам удалось немного поговорить о сегодняшнем поединке.

«Cегодня я сыграл неплохо. В свете того, что я показываю после US Open, этот матч точно могу записать в актив. Жаль только, что сейчас нужны очки, чтобы остаться в сотне, а тут такая сетка выпала. Физически и ментально Маррей был сильнее меня сегодня. Это и сыграло решающую роль в матче по моему мнению.



Замечал ли я выкрики Маррея на моих ошибках? Нет не замечал. Меня это не волновало. Вообще, я сегодня достаточно комфортно и спокойно чувствовал себя. Возможно за исключением пары моментов».



Также Илья рассказал о ситуации, когда организаторы не предоставили ему возможность потренироваться на Род Лэйвер Арене за день до матча:



«Да, обычным игрокам не просто попасть на большой корт. Сначала на тебя смотрят большими глазами с вопросом: «кто ты вообще такой?», а потом уточняют у директора турнира. Я получил ответ: «Можно практиковать в 8:30 утра и только 30 минут». Полчаса мне никак не помогут. Повезло, что Леся Цуренко выручила и я потренировался с ней. В итоге оказалось, что покрытие приблизительно такое же как и на других кортах. Но это скорее исключение из правил. Обычно центральный корт намного медленнее. Здесь, по словам других игроков, это касалось только Хайсенс Арены и Маргарет Корт Арены».



Рассказал Илья и о неожиданном поражении в Сиднее, где он проиграл теннисисту из третьей сотни рейтинга АТР:



«Скажем так: ожидать какого-то результата на второй день после прилета в Австралию глупо. Просто не акклиматизировался. Когда вертолеты перед глазами особо в теннис не поиграешь. Я надеялся все же попасть в основу, так как стоял вторым в альтернативе и в Окленде и в Сиднее, но не сложилось.



Сейчас я возвращаюсь в Европу, у меня по плану турниры в Монпелье, Шербурге и Марселе. Дальше будем смотреть по ситуации».



Напомним, что в этом году Илья Марченко сыграл на трех турнирах (Доха, Сидней и Australian Open), но не одержал ни одной победы. После поражения от Иво Карловича в Дохе, Марченко опустился на 19 позиций и оказался на грани вылета из первой сотни мирового рейтинга.

Источник — Большой теннис Украины

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