Элина СВИТОЛИНА: «Стараемся быстро адаптироваться к жарким условиям»

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Комментарии украинки после победы в первом круге Australian Open.



- Матч получился очень хороший с моей стороны, я играла достаточно агрессивно и быстро реагировала на ее удары, - говорит Элина. - Очень рада, что смогла победить, потому что сегодня у моей мамы День рождения и вот получился такой подарок для нее.



Погода? Очень жарко, поэтому все стараются меньше находится на солнце ведь можно перегреться. К тому же еще и нервы присутствуют, поэтому все может закончится печально. Но такие условия для всех одинаковые, так что я не сильно об этом задумываюсь.



Сейчас стараемся быстро адаптироваться к жарким условиям. Приходится сокращать время тренировок, но в любом случае турнир уже начался и, как говорится, перед смертью не надышишься (смеется).



Во втором раунде Открытого чемпионата Австралии Элина Свитолина сыграет со 119-й ракеткой мира Джулией Боузерап из США. Американка попала в основную сетку через квалификацию и в стартовом матче обыграла Франческу Скьявоне.

Источник — Большой теннис Украины

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