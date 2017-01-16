Ангелина Калинина покорила турнир ITF в Дайтона-Бич

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Украинская теннисистка Ангелина Калинина стала победительницей турнира ITF с призовым фондом 25 000$ в Дайтона-Бич, США как в одиночном, так и в парном разряде.

В финале одиночного разряда киевлянка разгромила американскую теннисистку Элизабет Хэлбауэр: 6-1 6-2. Это- четвертый одиночный титул ITF в профессиональнйо карьере Ангелины.

Вместе с американской Робин Андерсон Калинина в финале парного турнира обыграла польский дуэт Каня/Питер(1): 6-4 6-1. Это-третий парный титул в карьере украинки.

Источник — Sapronov-tennis.org

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