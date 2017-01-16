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Australian Open. Долгополов и Бондаренко выходят на старт

В Мельбурне пройдут матчи второго игрового дня Открытого чемпионата Австралии

  • 16.01.2017 19:10
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Tennis World USA
© Tennis World USA

Второй день Austraian Open будет менее богат на поединки украинских теннисистов, но от этого не станет менее интересным. Поболеть будет за кого.

Сегодня в бой вступят Катерина Бондаренко и Александр Долгополов.

Бондаренко предстоит встреча с 21-й ракеткой турнира француженкой Каролин Гарсия. Лучшим достижением Гарсии на Открытом чемпионате Австралии является третий раунд в 2015-м году.

На турнирах WTA соперницы ранее не встречались.

Каролин в текущем сезоне еще не выступала, последним турниром стал французский Лимож, где Каролин дошла до финала.

Матч Гарсия – Бондаренко состоится на Корте №2 в первом запуске. Начало поединка в 02:00.

Александру Долгополову предстоит встреча с молодым дарованием из Хорватии. 21-летний теннисист занимает уже 57-е место в мировом рейтинге.

Соперники дважды встречались в 2015-м году, и имеют равенство по личным встречам: 1:1.

Игра Долгополов – Чорич пройдет на Корте №14 третьим запуском. Ориентировочное время начала поединка 05:00.

Расписание игрового дня смотрите по ссылке

Источник — Sport.ua

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