Александр ДОЛГОПОЛОВ: «В этом году хочу попасть в топ-10»

© vesti-ukr.com. Александр Долгополов

Накануне старта Открытого чемпионата Австралии лидер украинского тенниса ответил на вопросы издания «Вести».

— Саша, прошлый сезон тебе подпортили травмы. Как сейчас себя чувствуешь?

— Гораздо лучше. Спина уже позволяет выполнять почти любые нагрузки. К сезону готов процентов на 70, думаю. Еще есть над чем работать.

— Как готовился зимой?

— Традиционно в Дубае. Упор делали на то, чтобы вернуть хоть какие-то физические кондиции и игру. Времени было немного, еще и заболел на неделю, и мозоли были после долгих пропусков...

— Кто сейчас твоя команда? Есть ли постоянный тренер?

— Сейчас по турнирам со мной ездит мой физио и тренер Стас Хмарский. Также отец помогает в подготовке, консультациях и, возможно, на какие-то турниры приедет.

— В межсезонье ты ездил в гости на остров к миллиардеру Бренсону...

— Да, там был благотворительный турнир. Играли Возняцки, Димитров, Турсунов и другие. Тенниса было всего два дня, так что в основном мы отдыхали и наслаждались островом. С Бренсоном успели сыграть одну партию в шахматы. Я выиграл.

— В понедельник стартует Australian Open. До какой стадии турнира нужно дойти, чтобы ты посчитал его успешным?

— Сложно ставить цели, когда возвращаешься после длинного перерыва и подготовка проходит впритык к турниру. Так что главная цель — это выйти и показать все, что я на данный момент смогу. Успешным, думаю, можно считать третий-четвертый раунд.

— В Мельбурне часто приходится играть при плюс 40 и выше...

— Жару не люблю, но переносить ее помогает физическая подготовка. Чем ты сильнее, тем легче в жару. Как провожу день матча? Ничего особенного. Подготовка инвентаря, разминка... Перед пятисетовым матчем однозначно нужно хорошо поесть, иначе могут быть проблемы после двух-трех часов на корте.

— Твой первый соперник на АО-2017 — хорват Борна Чорич. Пока у вас ничья — 1:1 в личных встречах...

— Помню, что оба раза я играл не очень хорошо. Его сильные стороны — это, наверное, характер, внимание и игра за каждый мяч. Слабые — иногда он пассивен в розыгрышах, и временами у него сбоит удар справа.

— Из-за травм и пропуска турниров ты потерял много мест в рейтинге. Насколько для тебя важно быть, например, в топ-30?

— Быть в топ-30 важно в плане посева на многих турнирах, а лучше — в топ-20. Конечно, рейтинг важен, и сейчас есть стимул быстро вернуться в топ-30! Но цель остается прежней — первая десятка рейтинга.

— Что думаешь о нынешнем положении дел в мужском теннисе? Кто-то сможет потревожить Маррея и Джоковича?

— Думаю, эти пара сезонов будут интересными. Роджер и Рафа еще не заканчивают, Вавринка играет хорошо, Дель Потро возвращается, и еще много хороших игроков в форме. Конкуренция растет, и, думаю, доминировать будет все сложнее.

— Ты в соцсетях постишь фото с современным дизайном квартир. Это твой бизнес? Задумываешься ли о жизни после спорта и чем бы хотел заниматься?

— Да, это один из бизнесов от моего бренда The Dog. Продвигается он отлично! Думаю, что после спорта буду заниматься своей торговой маркой. На данный момент это дизайн и аренда наших эксклюзивных квартир. Но есть интерес и к электронной музыке, и к ночным заведениям, и к развитию тенниса... Идей куча!

— Ты достаточно откровенно говоришь о ситуации в Украине. Часто критикуешь происходящее. Не было желания сменить гражданство?

— Предложения о смене гражданства были давно, с тех пор много чего изменилось, и это неактуально. Мне нравится Киев, и именно тут я хочу жить. Деньги свои тоже планирую вкладывать в Украине, так что не вижу никаких причин уезжать из страны. А критиковать у нас действительно есть что, хотя сейчас уже на это меньше трачу времени.

— Многие игроки называют тебя самым неудобным соперником в туре. А есть ли какие-то оппоненты, с которыми тебе сложно играть?

— Мало таких в туре. Наверное, мне неудобен Нисикори. Моя игра ему подходит, и пока что я не выиграл ни одного сета у него.

— В прошлом году ты не смог сыграть за сборную Украины в Кубке Дэвиса. Планируешь ли выступать в этом?

— Если буду здоров и это не будет сильно мешать моему графику. Сейчас я из-за травмы вынужден наверстывать, и для начала должен решить эту задачу. Если к июлю задача будет решена, то, возможно, буду играть. У нас дружеские отношения с новым капитаном Андреем Медведевым. Поздравил его с назначением.

— Теннисисты рассказывают об угрозах, которые им поступают. В основном, от любителей ставок… Как реагируешь на такое?

— Меня это скорее веселит (улыбается). Я не из пугливых, так что угрозы меня не волнуют. Но если проиграл и плохое настроение, оно поднимается, когда какие-то дураки с пеной у рта пишут тебе гадости, потому что проиграли деньги. Они получают по заслугам. Ведь не назовешь умным того, кто играет на деньги, имеющие для него серьезное значение.

— Насколько я тебя знаю, ты несильно расстраиваешься, если что-то на корте идет не так...

— Расстраиваться вообще малоэффективно. Что-то не устраивает — работай и измени это. Получится — отлично, нет — ничего страшного. Не может все всегда и у всех получаться.

Источник — Вести

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