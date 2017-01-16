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Цуренко с боем уступила победу первой ракетке мира

Украинская теннисистка в первом раунде Australian Open проиграла Анжелик Кербер

  • 16.01.2017 12:44
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btu.org.ua. Леся Цуренко
© btu.org.ua. Леся Цуренко
Украинка Леся Цуренко в первом раунде Australian Open не смогла переиграть первую ракетку мира Анжелик Кербер, уступив в трех сетах 6:2, 5:7, 6:2.
 
Напомним, что украинская теннисистка является 51-й в рейтинге WTA. Цуренко во втором сете смогла реализовать сет-бол, в третьей партии вела со счетом 2:1, но затем проиграла пять геймов кряду.
 

Источник — Sport.ua

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