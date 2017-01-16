Цуренко с боем уступила победу первой ракетке мира

© btu.org.ua. Леся Цуренко

Украинка Леся Цуренко в первом раунде Australian Open не смогла переиграть первую ракетку мира Анжелик Кербер, уступив в трех сетах 6:2, 5:7, 6:2.

Напомним, что украинская теннисистка является 51-й в рейтинге WTA. Цуренко во втором сете смогла реализовать сет-бол, в третьей партии вела со счетом 2:1, но затем проиграла пять геймов кряду.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.