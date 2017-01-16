Australian Open-2017. Свитолина стартует с победы

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала на Открытом чемпионате Австралии с уверенной победы над Галиной Воскобоевой.
Первая ракетка Украины под ноль взяла первый сет, а во втором отдала только 2 гейма.
Свитолина в четвертый раз подряд прошла первый круг Australian Open. На следующем этапе украинка встретится с победительницей пары Франческа Скьявоне - Джулия Бозерап.
Напомним, далее третьего круга Свитолина еще не выходила.
Источник — Sport.ua
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