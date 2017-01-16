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Australian Open-2017. Свитолина стартует с победы

Первая ракетка Украины без проблем разобралась с Галиной Воскобоевой

  • 16.01.2017 08:45
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ausopen.com
© ausopen.com

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала на Открытом чемпионате Австралии с уверенной победы над Галиной Воскобоевой.

Первая ракетка Украины под ноль взяла первый сет, а во втором отдала только 2 гейма.

Свитолина в четвертый раз подряд прошла первый круг Australian Open. На следующем этапе украинка встретится с победительницей пары Франческа Скьявоне - Джулия Бозерап.

Напомним, далее третьего круга Свитолина еще не выходила.

Источник — Sport.ua

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