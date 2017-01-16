Australian Open-2017. Илья Марченко проиграл первой ракетке мира

Украинец Илья Марченко не смог сотворить сенсацию в первом круге Открытого чемпионата Автралии. 29-летний теннисист уступил британцу Энди Маррею, который занимает первую строчку мирового рейтинга.
Поединок продлился почти 3 часа и закончился победой Маррея в трех сетах.
Открытый чемпионат Австралии, хард – 1/64 финала
Илья Марченко – Энди Маррей – 5:7, 6:7, 2:6
Источник — Sport.ua
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