Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Australian Open-2017. Илья Марченко проиграл первой ракетке мира

Украинский теннисист уступил Энди Маррею в трех сетах

  • 16.01.2017 09:10
  • 762 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ausopen.com
© ausopen.com

Украинец Илья Марченко не смог сотворить сенсацию в первом круге Открытого чемпионата Автралии. 29-летний теннисист уступил британцу Энди Маррею, который занимает первую строчку мирового рейтинга.

Поединок продлился почти 3 часа и закончился победой Маррея в трех сетах.

Открытый чемпионат Австралии, хард – 1/64 финала
Илья Марченко – Энди Маррей – 5:7, 6:7, 2:6

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    antrsa
      antrsa, 16.01.2017 09:49
    +1
    Молодец Илья,проиграл ,но играл хорошо ,особенно во второй партии...все таки с первой ракеткой мира жеребьевка свела,увы.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.