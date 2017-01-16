Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Australian Open-2017. Козлова уступила Винус Уильямс в первом круге

Украинская теннисистка достойно сражалась против экс-первой ракетки мира

  • 16.01.2017 07:15
  • 67 просмотров
  • 0 комментария
Метки
news18.com. Винус Уильямс
© news18.com. Винус Уильямс

Украинка Катерина Козлова вылетела в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. 22-летняя теннисистка в конкурентной борьбе проиграла поединок Винус Уильямс.

Матч продолжался более 2 часов и закончился победой американки в 2 сетах.

Открытый чемпионат Австралии, хард – 1/64 финала
Катерина Козлова – Винус Уильямс – 6:7, 5:7

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.