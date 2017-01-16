Australian Open-2017. Козлова уступила Винус Уильямс в первом круге

Украинка Катерина Козлова вылетела в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. 22-летняя теннисистка в конкурентной борьбе проиграла поединок Винус Уильямс.
Матч продолжался более 2 часов и закончился победой американки в 2 сетах.
Открытый чемпионат Австралии, хард – 1/64 финала
Катерина Козлова – Винус Уильямс – 6:7, 5:7
She twirls her way to 2R. Go #Venus #AusOpen pic.twitter.com/hzCSYDY3Jp— #AusOpen (@AustralianOpen) 16 січня 2017 р.
Источник — Sport.ua
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