Australian Open-2017. Козлова уступила Винус Уильямс в первом круге

Украинка Катерина Козлова вылетела в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. 22-летняя теннисистка в конкурентной борьбе проиграла поединок Винус Уильямс.

Матч продолжался более 2 часов и закончился победой американки в 2 сетах.

Открытый чемпионат Австралии, хард – 1/64 финала

Катерина Козлова – Винус Уильямс – 6:7, 5:7

