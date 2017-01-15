Australian Open-2017. Выходим на старт!

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Сегодня в далеком Мельбурне стартует Открытый чемпионат Австралии по теннису, более известный как Australian Open. Это 105 розыгрыш турнира, история которого тянется с 1905 года!

Sport.ua предлагает ознакомиться с небольшой визиткой первого турнира из серии «Большого шлема» в новом сезоне.

Новак Джокович и Анжелик Кербер стали победителями Australian Open-2016. Немецкая теннисистка в этот раз приезжает в Мельбурн в ранге первой ракетки мира, а вот Джокович свои позиции сдал, впервые за последние пару сезонов он получил второй номер посева на «мейджоре».

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Призовой фонд Australian Open-2017 вырос на 14% по сравнению с прошлым годом и составит рекордные для турнира 50 миллионов австралийских долларов (38,7 долларов США).

Победители одиночных турниров получат по 2,86 миллионов долларов США, финалисты – в два раза меньше.

Даже вылет в первом раунде турнира принесет теннисисту около 39 тысяч долларов.

В нынешнем сезоне в основной сетке одиночных турниров выступит шесть представителей Украины: два в мужском разряде (Марченко и Долгополов) и четыре, соответственно, в женском (Свитолина, Цуренко, Козлова, Бондаренко).

После жеребьевки основной сетки первая мысль была «повезло, как утопленникам». Нашим теннисистам в первом же круге достались лидеры мирового рейтинга! Марченко попал на Маррея, а Леся Цуренко – на Анжелик Кербер!

Другим повезло чуть больше, но соперники тоже непростые – Козлова встретится с Винус Уильямс, Долгополов с Чоричем, а Бондаренко с Каролин Гарсией. Лишь Элине Свитолиной соперник попроще – Галина Воскобоева из Казахстана.

Что касается рекордов наших теннисистов, выступающих в этом году в Мельбурне, то они выглядят следующим образом:

Александр Долгополов в 2011-м году добрался до четвертьфинала соревнований, Илья Марченко пока дальше двух раундов не проходил.



У Катерины Бондаренко победа в парном разряде в 2008-м году! Что касается одиночных турниров, то пока лучшим результатом является третий круг (2009, 2016). А Катерина Козлова дебютирует на Australian Open!



Сестры Киченок в прошлом году добрались до второго раунда парного разряда. Также во втором раунде парного разряда выступала и Ольга Савчук, также в ее активе третий круг одиночки в 2006-м.

Элина Свитолина и Леся Цуренко дальше третьего круга пока не проходили.

В первый день турнира украинские болельщики смогут поболеть сразу в четырех матчах с участием наших теннисистов. Причем, три поединка из трех пройдут на арене имени Рода Лейвера!

Расписание 1 игрового дня:

Rod Laver Arena: Катерина Козлова – Винус Уильямс (13). Второй запуск. Ориентировочное время начала матча 03:30

Rod Laver Arena: Энди Маррей (1) – Илья Марченко. Третий запуск. Ориентировочное время начала матча 05:00

Rod Laver Arena: Анжелик Кербер (1) – Леся Цуренко. Четвертый запуск. Время начала матча 10:00

Корт №3: Элина Свитолина (11) – Галина Воскобоев. Третий запуск. Ориентировочное время начала матча 05:30

Долгополов и Бондаренко свои матчи проведут во второй игровой день.

Полезные ссылки:

Официальный сайт Australian Open

Расписание поединков игрового дня

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Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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