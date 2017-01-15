Украинский теннисист Илья Марченко раскритиковал организаторов Australian Open, которые во время составления графика тренировок отдают предпочтении более именитым игрокам.
«Даже если вы играете на арене Рода Лэйвера в понедельник, это не значит, что вам позволят там тренироваться в воскресенье. Вот такая «честная игра», - написал Марченко в Twitter.
Напомним, в стартовом поединке на Открытом чемпионате Австралии по теннису украинский теннисист сразится с первой ракеткой мира Энди Марреем. Начало матча в 5:00 по Киеву.
Позже Марченко добавил, что будет тренироваться с Лесей Цуренко, которая проведет свой первый матч с лидером женского мирового тенниса Анжеликой Кербер.
Источник — Sport.ua
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