© sportstarlive.com. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко раскритиковал организаторов Australian Open, которые во время составления графика тренировок отдают предпочтении более именитым игрокам.



«Даже если вы играете на арене Рода Лэйвера в понедельник, это не значит, что вам позволят там тренироваться в воскресенье. Вот такая «честная игра», - написал Марченко в Twitter.



Напомним, в стартовом поединке на Открытом чемпионате Австралии по теннису украинский теннисист сразится с первой ракеткой мира Энди Марреем. Начало матча в 5:00 по Киеву.



Позже Марченко добавил, что будет тренироваться с Лесей Цуренко, которая проведет свой первый матч с лидером женского мирового тенниса Анжеликой Кербер.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.