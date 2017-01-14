Ольга Савчук выиграла турнир в Хобарте в парном разряде

Украинская теннисистка Ольга Савчук одержала победу в финале парного разряда на турнире в Хобарте. Вместе с румынкой Олару наша соотечественница в трех сетах одолела пару Габриэла Дабровски - Чжаосюань Ян.
Хобарт (Австралия), хард – финал
Дабровски Г. / Ян Ч. - Олару Р. / Савчук О. – 6:0; 4:6; 5:10
Источник — Sport.ua
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