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Ольга Савчук выиграла турнир в Хобарте в парном разряде

Проиграв первый сет финала всухую, украинка вместе с румынкой Олару победили на супертайбрейке

  • 14.01.2017 15:24
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hobartinternational.com.au
© hobartinternational.com.au

Украинская теннисистка Ольга Савчук одержала победу в финале парного разряда на турнире в Хобарте. Вместе с румынкой Олару наша соотечественница в трех сетах одолела пару Габриэла Дабровски - Чжаосюань Ян.

Хобарт (Австралия), хард – финал
Дабровски Г. / Ян Ч. - Олару Р. / Савчук О. – 6:0; 4:6; 5:10

Источник — Sport.ua

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