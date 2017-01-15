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Савчук выигрывает турнир в Хобарте, вирус у Цуренко и Свитолиной

Sport.ua подводит итог турниров WTA и ATP на второй неделе сезона

  • 15.01.2017 15:35
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twitter.com/HobartTennis. Ольга Савчук и Ралука Олару с трофеями
© twitter.com/HobartTennis. Ольга Савчук и Ралука Олару с трофеями

Завершилась вторая соревновательная неделя на турнирах ATP и WTA. Sport.ua подводит итоги турниров. На этой неделе состялось по два турнира в каждом из туров.

ATP

Apia International Sydney. Победитель – Жиль Мюллер. Парный разряд – Кулхуф/Миддлекоп

Результаты турнира (PDF):
Одиночный разряд
Парный р азряд

На турнире в Сиднее выступали два украинца, но оба проиграли в первых же матчах. Илья Марченко уступил еще на старте квалификации Кристоферу О`Коннеллу.

Лидер же мужского рейтинга среди украинцев Александр Долгополов стартовал в основной сетке. Киевлянин в упорной борьбе проиграл будущему победителю турнира Жилю Мюллеру из Люксембурга – 6:3, 3:6, 5:7.

Мюллер выиграл финал у британца Даниэля Эванса, который по ходу турнира выбил из борьбы первую ракетку соревнований австрийца Доминика Тима.

ASB Classic. Победитель – Джек Сок. Парный разряд – Матковски/Куреши

Результаты турнира (PDF):
Одиночный разряд
Парный разряд

На турнире в Новой Зеландии украинцы представлены не были.

Перед стартом соревнований Окленд потерял первую ракетку турнира Батиста Агута, которого заменил местный теннисист с колоритной фамилией Стетхэм.

Победа на турнире досталась американцу Джеку Соку, который выиграл свой второй титул в карьере на соревнованиях под эгидой ATP.

WTA

Apia International Sydney. Победитель – Йоханна Конта. Парный разряд – Павлюченкова/Бабош

Результаты турнира (PDF):
Одиночный разряд
Парный разряд

Турнир обещал быть довольно интересным для украинского болельщика. В Сиднее должна была выступить Элина Свитолина, а также Катерина Бондаренко и Катерина Козлова.

Первая ракетка Украины вынуждена была сняться с соревнований еще до старта турнира. Официальная причина снятия – вирусное заболевание. Надеемся, что к старту Australian Open харьковчанка подойдет полностью здоровой.

В целом, с турнира снялось аж пять человек, поэтому организатором пришлось добирать «лаки лузеров» из тех, кто проиграл в полуфинале квалификации.

Катерина Козлова квалификацию преодолеть не сумела, проиграв в первом же круге неизвестной австралийке Эллен Перес – 4:6, 4:6.

Другая Катерина, Бондаренко, квалификацию успешно преодолела, но в первом круге основной сетки уступила Христине МакХэйл, которая также стала победительницей квалификационного турнира.

Победа на турнире досталась шестой ракетке соревнований британке Йоханне Конта. Представительница Великобритании в финале одолела первую ракетку Польши Агнешку Радваньску – 6:4, 6:2.

Hobart International. Победитель – Элизе Мертенс. Парный разряд – Савчук/Олару

Результаты турнира (PDF):
Одиночный разряд
Парный разряд

Соревнования в Хобарте получились удачнее, нежили в соседнем Сиднее. Во-первых, победу в парном разряде одержала наша Ольга Савчук, которая в паре с румынкой Олару выиграла финал у канадо-китайской пары Дабровски/Янг – 0:6, 6:4, 10:5.

Кстати, в 1/4 финала пара Савчук/Олару прошла сестер Киченок. Сестры, правда, снялись с турнира.

Также в актив может записать себе выступление в Хобарте и Леся Цуренко, дошедшая до полуфинала. Киевлянка и вовсе могла выигрывать соревнования, но пришлось сняться из-за вирусной инфекции.

Турнир в Хобарте вовсе получился каким-то скомканным. 7 теннисисток основной сетки снялись в последний момент! Организаторам пришлось добавлять сетку практически всеми, кто выступал в квалификации! 10 человек, включая победителей квалификации, получили пропуск в основную сетку турнира.

Поэтому, не особо удивительно, что победа в Хобарте досталась Элизе Мертенс, которая пробилась в основную сетку через квалификацию. В финале она одолела Монику Никулеску, которая прошла на отказе Цуренко.

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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