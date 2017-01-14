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Энди МАРРЕЙ: «Марченко – непростой игрок, он упорно сражается»

Первая ракетка мира - о предстоящем старте Australian Open

  • 14.01.2017 17:00
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Энди МАРРЕЙ: «Марченко – непростой игрок, он упорно сражается»

- Есть ли разница, что я впервые возглавил посев на турнире Большого Шлема. Нет, совсем никакой.

Что касается межсезонья, мне бы хотелось, что бы оно было на несколько недель длиннее. Важно было убедиться, что я получу достаточно времени для отдыха. Надеюсь, мне еще удастся воспользоваться свободным временем в феврале, после окончания Australian Open.

Вспоминая мое прошлогоднее выступление в Мельбурне, я несколько раз был близок к тому, чтобы сняться с соревнований. Это был тяжелый турнир для меня. Все так сложилось, Ким ждала ребенка и это было непросто, потом еще то, что произошло с моим тестем (Найджел Сирс, отец супруги теннисиста и тренер Аны Иванович, потерял сознание на трибуне во время поединка своей подопечной и был доставлен в больницу - прим. ред.). Из-за всего этого я несколько раз задумывался о том, что хочу уехать домой, особенно на второй неделе турнира. Я хотел улететь к жене, но уже не мог, потому что тесть был здесь в больнице. Да, я бы больше никогда не хотел пройти через подобную ситуацию или чтобы моя жена или кто-то из семьи пережил такое еще раз.

Кто-то из теннисистов называет меня сэр Энди? Вообще да, но думаю, что это несерьезно (смеется). На стадионе меня будут объявлять как «сэр Энди»... Что ж, я более чем счастлив быть просто «Энди». Этого достаточно. Если они будут звать меня по имени, это классно, мне этого хватит (улыбается).

По поводу предстоящего матча с Ильей Марченко... Да, мы уже встречались на кортах Открытого чемпионата Австралии, но я не помню многое с той игры. Кажется, матч был на арене Маргарет Корт. Я немного видел его выступление на US Open, в Нью-Йорке он показал хорошие результаты. Также его матч с Вавринкой был очень напряженным.

Марченко - непростой игрок, он упорно сражается, у него отличный настрой. Преимущественно он играет на задней линии и хорошо двигается, не дает тебе заработать простые очки. Но, как я уже сказал, мы встречались на корте только раз, вместе никогда не тренировались. И тот матч, он был давно, наверное, в году 2008 или 2009, где-то так (2011 - прим. ред).

Источник — Большой теннис Украины

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