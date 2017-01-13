Жеребьевка AusOpen: в соперниках у украинцев Маррей, Кербер и Уильямс!

© Queen of Tickets

В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки первого турнира Большого шлема в этом году.

Украинцам «повезло» с жеребьевкой, им попались действующие первые ракетки мира – Энди Маррей и Анжелик Кербер.

Против Маррея выпало сыграть Илье Марченко, а с Кербер встретится Леся Цуренко.

Борна Чорич стал соперником Александра Долгополова.

Элине Свитолиной досталась в соперницы Галина Воскобоева из Казахстана, Катерина Бондаренко сыграет против Каролин Гарсии, а Катерина Козлова – против Винус Уильямс.

Есть в этом и позитив. Матчи грандов обычно ставят на центральные корты и показывают по ТВ. Сможем поболеть за наших вживую!

Первые матчи пройдут в ночь на понедельник. Расписание станет известно в воскресенье.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.