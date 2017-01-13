Жеребьевка AusOpen: в соперниках у украинцев Маррей, Кербер и Уильямс!

В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки первого турнира Большого шлема в этом году.
Украинцам «повезло» с жеребьевкой, им попались действующие первые ракетки мира – Энди Маррей и Анжелик Кербер.
Против Маррея выпало сыграть Илье Марченко, а с Кербер встретится Леся Цуренко.
Борна Чорич стал соперником Александра Долгополова.
Элине Свитолиной досталась в соперницы Галина Воскобоева из Казахстана, Катерина Бондаренко сыграет против Каролин Гарсии, а Катерина Козлова – против Винус Уильямс.
Есть в этом и позитив. Матчи грандов обычно ставят на центральные корты и показывают по ТВ. Сможем поболеть за наших вживую!
Первые матчи пройдут в ночь на понедельник. Расписание станет известно в воскресенье.
Источник — Sport.ua
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