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Жеребьевка AusOpen: в соперниках у украинцев Маррей, Кербер и Уильямс!

Состоялась жеребьевка первого турнира Большого шлема в этом году

  • 13.01.2017 10:55
  • 406 просмотров
  • 1 комментария
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Queen of Tickets
© Queen of Tickets

В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки первого турнира Большого шлема в этом году.

Украинцам «повезло» с жеребьевкой, им попались действующие первые ракетки мира – Энди Маррей и Анжелик Кербер.

Против Маррея выпало сыграть Илье Марченко, а с Кербер встретится Леся Цуренко.

Борна Чорич стал соперником Александра Долгополова.

Элине Свитолиной досталась в соперницы Галина Воскобоева из Казахстана, Катерина Бондаренко сыграет против Каролин Гарсии, а Катерина Козлова – против Винус Уильямс.

Есть в этом и позитив. Матчи грандов обычно ставят на центральные корты и показывают по ТВ. Сможем поболеть за наших вживую!

Первые матчи пройдут в ночь на понедельник. Расписание станет известно в воскресенье.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    mafiozi250
      mafiozi250, 13.01.2017 11:04
    +2
    Чорич сейчас далеко не в оптимальных кондициях , но Долгополов может проиграть сопернику даже если он на костылях будет играть)))
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