Украинка Леся Цуренко снялась с полуфинала турнира в Хобарте, где она должна была сыграть с румынкой Моникой Никулеску, из-за проблем со здоровьем.
«К сожалению, я не смогу выступить в полуфинале, потому что плохо себя чувствую. Чем больше я играю, тем хуже мне становится», – сказала теннисистка.
Таким образом, Никулеску автоматически вышла в финал соревнований, где сыграет с победительницей пары Элисе Мертенс (Бельгия) – Яна Фетт (Хорватия).
Источник — Sport.ua
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