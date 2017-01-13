© btu.org.ua. Леся Цуренко

Украинка Леся Цуренко снялась с полуфинала турнира в Хобарте, где она должна была сыграть с румынкой Моникой Никулеску, из-за проблем со здоровьем.

«К сожалению, я не смогу выступить в полуфинале, потому что плохо себя чувствую. Чем больше я играю, тем хуже мне становится», – сказала теннисистка.

Таким образом, Никулеску автоматически вышла в финал соревнований, где сыграет с победительницей пары Элисе Мертенс (Бельгия) – Яна Фетт (Хорватия).

Источник — Sport.ua

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