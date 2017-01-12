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Хобарт. Савчук и Олару проходят в полуфинал на отказе сестер Киченок

Украино-румынская пара вторую неделю подряд доходит минимум до полуфинала

  • 12.01.2017 15:44
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Уже вторую неделю подряд дуэт Савчук / Олару доходит на турнире WTA International как минимум до полуфинала. В прошлые выходные Ольга и Ралука стали финалистками на соревнованиях в Шэньчжэне.

Соперницы украино-румынской пары по матчу 1/2 в Хобарте определятся в поединке Кирстен Флипкенс / Сара Эррани - Мэнди Минелла / Анастасия Севастова.

Парный разряд. Четвертьфинал
Ольга Савчук (Украина) / Ралука Олару (Румыния) - Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина), отказ

Источник — Большой теннис Украины

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