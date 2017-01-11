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В продаже появились билеты на матч Украина — Австралия

Поединок состоится 11-12 февраля в Харькове во Дворце спорта «Локомотив»

  • 11.01.2017 16:24
  • 113 просмотров
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facebook.com/UkrainianTennisFederation
© facebook.com/UkrainianTennisFederation

В продажу поступили билеты на матч Кубка Федерации Украина — Австралия. Стоимость билетов от 50 до 3000 грн. за один игровой день.

Матч второй Мировой группы Украина — Австралия пройдет 11-12 февраля 2017 года в Харькове во Дворце спорта «Локомотив».

Билеты можно купить любым удобным способом - банковской картой VISA/MasterCard, онлайн через интернет, а также наличными - в кассе или курьеру, если закажете билет с доставкой.

Источник — Sport.ua

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