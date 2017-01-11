Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Леся ЦУРЕНКО: «Для меня это был хороший матч»

Украинка прокомментировала свой выход в четвертьфинал турнира в Хобарте

  • 11.01.2017 15:16
  • 45 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Наша теннисистка в двух сетах оформила выход в четвертьфинал, обыграв со счетом 6-4 6-4 одиннадцатую сеяную Йоханну Ларссон.

- Я чувствовала себя отлично, потому что мне удалось справиться с тяжелым погодными условиями. Во время игры было ветрено, - говорит Цуренко. - Поэтому я очень рада, что смогла победить. Для меня это был хороший матч.

В 1/4 финала украинка встретится с сильнейшей в матче Шелби Роджерс (США) - Лара Арруабаррена (Испания).

- С каждой из них у меня уже было несколько матчей, поэтому знаю, как они играют, - продолжает Цуренко. - Это отличная подготовка к Открытому чемпионату Австралии, поэтому любой соперник - это уже хорошо.

Леся Цуренко ведет 2-0 и в статистике личных встреч с Шелби Роджер (WTA 57), и с Ларой Арруабарреной (WTA 64).

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.