Леся ЦУРЕНКО: «Для меня это был хороший матч»

Наша теннисистка в двух сетах оформила выход в четвертьфинал, обыграв со счетом 6-4 6-4 одиннадцатую сеяную Йоханну Ларссон.

- Я чувствовала себя отлично, потому что мне удалось справиться с тяжелым погодными условиями. Во время игры было ветрено, - говорит Цуренко. - Поэтому я очень рада, что смогла победить. Для меня это был хороший матч.



В 1/4 финала украинка встретится с сильнейшей в матче Шелби Роджерс (США) - Лара Арруабаррена (Испания).



- С каждой из них у меня уже было несколько матчей, поэтому знаю, как они играют, - продолжает Цуренко. - Это отличная подготовка к Открытому чемпионату Австралии, поэтому любой соперник - это уже хорошо.



Леся Цуренко ведет 2-0 и в статистике личных встреч с Шелби Роджер (WTA 57), и с Ларой Арруабарреной (WTA 64).

Источник — Большой теннис Украины

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