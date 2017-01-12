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Илья МАРЧЕНКО: «Уже привык играть с болью»

Игрок сборной Украины – о стартовавшем сезоне, планах и допинге в теннисе

  • 12.01.2017 10:26
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vk.com. Илья Марченко
© vk.com. Илья Марченко

В минувшем году Илья Марченко попробовал себя в роли первой ракетки Украины, установил личный рекорд, поднявшись на 49-ю строчку мирового рейтинга, и пробился в четвертый раунд US Open. Концовка года не задалась и дончанин едва не вылетел из сотни сильнейших в рейтинге ATP.

1 января стартовал новый сезон, появились новые ожидания. Илья Марченко рассказал о целях на сезон, своей команде и допинге, а вернее, о его отсутствии в теннисе.

– Стартовал новый теннисный сезон. Какие цели ставишь перед собой на 2017-й год? 
– Цели такие же, как и в прошлом году, топ-50. Мне это удалось (в сентябре Марченко был 49-м - авт.), но закончил сезон я все-таки ниже. Хотелось бы, чтоб этот год был еще успешнее.

– Как здоровье? Нет жалоб? 
– Здоровье подводит меня довольно часто. Старые проблемы все время дают о себе знать. Уже привык играть с болью. Моложе я не становлюсь, так что в этом плане остается только терпеть.

– После удачного выступления на US Open в прошлом году ты установил новый личный рекорд. Насколько тяжело будет удержать планку? Будет ли какая-то тактика по турнирам, чтобы избежать падения в случае потери очков? 
– После US Open я не сыграл ни одного турнира удачно. Выиграл, кажется, три матча всего. Такие длительные спады были и в прошлом году. Сейчас я уже близок к вылету из сотни. Достаточно напряженный был график - Олимпиада, Кубок Дэвиса... По мнению моей команды, это и выбило меня из колеи. Постараюсь играть в этом году не так много, но более качественно.

– Какие планы на ближайшие месяцы, где будешь выступать? 
– Планирую сыграть три турнира во Франции. Два АТР и один «челленжер». Потом будем смотреть по моему рейтингу.

– Расскажи о своей команде, с кем работаешь, консультируешься? Кто-то ездит с тобой на турниры? 
– Костяк - это мой тренер по теннису Тибор Тот и тренер по физподготовке Петер Главач. Еще есть 2 физиотерапевта, с которыми я работаю по очереди, а также массажист. На турнирах со мной почти всегда Тибор.

– Как проходила подготовка к сезону? Где провел отпуск?
– Готовился дома, в Словакии. Ездили в Татры делать физподготовку, а потом пару недель в Братиславе тренировался. В отпуске были в Дубае, ничего особенного.

– В последнее время пошла волна допинговых расследований относительно российских спортсменов. Можно ли ожидать, что кто-то из российских теннисистов будет дисквалифицирован? Возможен ли в теннисе допинг в принципе?
– В основном российские теннисисты - мои друзья уже не первый год. Конечно, ни за кем не слежу, но я в них достаточно уверен. Насколько возможен в теннисе допинг, мне сложно сказать. У нас достаточно технически и тактически сложный вид спорта. Нас часто проверяют, если начинаешь играть на уровне АТР и Больших Шлемов. Я не пробовал, поэтому мне тяжело судить. 

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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