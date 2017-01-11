Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Теннисист из Румынии получил пожизненную дисквалификацию

Карпен предлагал сыграть договорняк еще в 2013-м году

  • 11.01.2017 13:13
  • 350 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Румынский теннисист Александру-Даниэль Карпен пожизненно дисквалифицирован за предложение проведения договорного матча.

Следствие установило, что в октябре 2013 румын предлагал другому теннисисту сыграть договорную игру за денежную компенсацию.

Наивысшее место, которое удавалось занять Карпену в рейтинге ATP — 1088-е.

Источник — Sportbox

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.