Теннисист из Румынии получил пожизненную дисквалификацию

Румынский теннисист Александру-Даниэль Карпен пожизненно дисквалифицирован за предложение проведения договорного матча.
Следствие установило, что в октябре 2013 румын предлагал другому теннисисту сыграть договорную игру за денежную компенсацию.
Наивысшее место, которое удавалось занять Карпену в рейтинге ATP — 1088-е.
Источник — Sportbox
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