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Ярмила Вульф объявила о завершении профессиональной карьеры

Австралийкая теннисистка попрощалась с профессиональным теннисом

  • 11.01.2017 13:02
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  • 1 комментария
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Ярмила Вульф объявила о завершении профессиональной карьеры

Об этом 29-летняя уроженка Братиславы написала на своих страницах в социальных сетях:

С тяжёлым сердцем сообщаю о том, что приняла самое трудное решение в своей жизни - прямо сейчас закончить профессиональную карьеру. Теннис был моей жизнью так долго, сколько я себя помню, и эту пустоту будет очень трудно заполнить.

Последние двенадцать месяцев были самыми тяжёлыми для меня, и, к сожалению, я не смогла восстановиться от травмы спины, которую врачи назвали уже хронической. Поэтому мне пришлось серьёзно задуматься о своей жизни со своим замечательным мужем Адамом вне тенниса, что привело к этому очень трудному решению.

Я бы хотела еще раз выступить на Australian Open, сыграть свой последний матч в "Мельбурн Парке" и красиво попрощаться с австралийской публикой, но такова жизнь, что мой запрос о wild card отклонили, но я не жалею об этом.

Мне нравилось воплощать свою мечту на самых больших теннисных аренах в матчах с лучшими в этом деле для лучших болельщиков. Также, я получила новое гражданство и дом, за что я буду вечно благодарна теннису и австралийцам, которые приняли и поддержали меня.

Хочу поблагодарить моего тренера Тодда Лэнгмана и всех других моих наставников по ходу всей карьеры, моего агента Джона Морриса и команду GSC, Tennis Australia, WTA, моих спонсоров, мою семью, мужа и, конечно, прекрасных болельщиков.

Ярмила Вульф (также известная как Гайдошова) - 29-летняя австралийская теннисистка, в разные этапы своей карьеры представлявшая Словакию и Австралию. За время выступлений в профессиональный теннис Ярмила выиграла 27 турниров (11 - в парном разряде), в том числе 3 WTA (один в паре). Лучшей позицией австралийки в мировом рейтинге была 25-я строчка в 2011 году. В конце апреля прошлого года Вульф перенесла операцию на плече, после восстановления которого сыграла всего три матча.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    dydyyura
      dydyyura, 11.01.2017 13:20
    +1
    слежу за тенисом более 25 лет, ее не запомнил. правильный выбор.
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