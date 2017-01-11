Ярмила Вульф объявила о завершении профессиональной карьеры

Об этом 29-летняя уроженка Братиславы написала на своих страницах в социальных сетях:



С тяжёлым сердцем сообщаю о том, что приняла самое трудное решение в своей жизни - прямо сейчас закончить профессиональную карьеру. Теннис был моей жизнью так долго, сколько я себя помню, и эту пустоту будет очень трудно заполнить.



Последние двенадцать месяцев были самыми тяжёлыми для меня, и, к сожалению, я не смогла восстановиться от травмы спины, которую врачи назвали уже хронической. Поэтому мне пришлось серьёзно задуматься о своей жизни со своим замечательным мужем Адамом вне тенниса, что привело к этому очень трудному решению.



Я бы хотела еще раз выступить на Australian Open, сыграть свой последний матч в "Мельбурн Парке" и красиво попрощаться с австралийской публикой, но такова жизнь, что мой запрос о wild card отклонили, но я не жалею об этом.



Мне нравилось воплощать свою мечту на самых больших теннисных аренах в матчах с лучшими в этом деле для лучших болельщиков. Также, я получила новое гражданство и дом, за что я буду вечно благодарна теннису и австралийцам, которые приняли и поддержали меня.



Хочу поблагодарить моего тренера Тодда Лэнгмана и всех других моих наставников по ходу всей карьеры, моего агента Джона Морриса и команду GSC, Tennis Australia, WTA, моих спонсоров, мою семью, мужа и, конечно, прекрасных болельщиков.



Ярмила Вульф (также известная как Гайдошова) - 29-летняя австралийская теннисистка, в разные этапы своей карьеры представлявшая Словакию и Австралию. За время выступлений в профессиональный теннис Ярмила выиграла 27 турниров (11 - в парном разряде), в том числе 3 WTA (один в паре). Лучшей позицией австралийки в мировом рейтинге была 25-я строчка в 2011 году. В конце апреля прошлого года Вульф перенесла операцию на плече, после восстановления которого сыграла всего три матча.

Источник — Большой теннис Украины

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