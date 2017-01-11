Завершивший карьеру теннисист дисквалифицирован на 7 лет

Ныне завершивший карьеру 28-летний австралиец Ник Линдаль признан теннисным антикоррупционным органом (TIU) виновным в участии в договорном матче и наказан дисквалификацией на семь лет и штрафом в 35 тысяч долларов, сообщает Global Express News.



В ходе расследования установлено, что в 2013 году он намеренно проиграл встречу на турнире категории «фьючерс» в Австралии, на исход которой сделали ставки некоторые его друзья. Сам Линдаль, ранее уже оштрафованный по этому делу гражданским судом, признал вину. Интересно, что независимым главой комиссии, рассматривавшей его дело, был небезызвестный профессор Ричард Макларен.



Стоит отметить, что Линдаль никогда не входил в элиту взрослого тенниса — наивысшим показателем для него было 187-е место в рейтинге АТР, которое он занимал в 2010 году. Но при этом он добивался заметных успехов на юношеском уровне и даже выходил в финал Australian Open.

Источник — Sportbox

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