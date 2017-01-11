Кубок Федерации. Украина — Австралия. Информация о встрече

Стало известно официальное время начала игр матча первого раунда во Второй Мировой группе Кубка Федерации между сборными Украины и Австралии, который состоится 11-12 февраля 2017 года в Харькове, во дворце спорта «Локомотив».

Cуббота, 11 февраля: 12-45 по киевскому времени

Воскресенье, 12 февраля: 12-00.

В первый день состоятся 2 одиночных матча: первые ракетки обеих сборных сыграют против 2-х ракеток команд-соперниц.

Во второй день запланированы 2 одиночных матча (между собой сыграют лидеры обеих команд и вторые номера), а также парный поединок, который часто бывает решающим.

Однако, если одна из сборных одержит досрочную победу (выиграет 3 матча), то одна из трех запланированных игр по договоренности капитанов команд может не состоятся.

Предварительные заявки команд станут известны не позднее, чем за 10 дней до старта поединка.

Австралийскому капитану придется выбрать 4 из 7 теннисисток: Саманта Стосур, Дарья Гаврилова, Арина Родионова, Лизетт Кабрера, Эшли Барти, Дестани Айава и Кэйси Дельаква.

Отметим, что возвращение Эшли Барти (1996 год рождения) в профессиональный теннис потенциально может усилить сборную Австралии. Барти была 12-й ракеткой парного рейтинга. Вместе с Дельаквой Барти трижды становилась финалисткой турниров Большого Шлема в парном рязряде в 2013 году (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон и Открытый чемпионат США).

С сентября 2014 по февраль 2016 года юная теннисистка брала перерыв в своей карьере.

В период с 2007 по 2012 сборная Украины трижды играла с австралийками (2007, 2010, 2011). Два матча выиграли украинки (2007 и 2011 — оба в Австрали), один — австралийки — 2010 (Харьков, Украина играла в ослабленном составе

Источник — Sapronov-tennis.org

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