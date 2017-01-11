Australian Open-2017. В квалификации без украинцев

В далеком Мельбурне стартовала квалификации Australian Open. Волею судьбы и рейтингов – в квалификации нет ни одного представителя Украины.
Таким образом, в основной сетке мужского турнира выступят Александр Долгополов и Илья Марченко, а у женщин стоит ожидать Элину Свитолину, Лесю Цуренко, Катерину Бондаренко и Катерину Козлову.
Жеребьевка основной сетки турнира пройдет в пятницу.
Источник — Sport.ua
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