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Леся Цуренко - в четвертьфинале турнира в Хобарте

Украинская теннисистка обыграла шведку Йоханну Ларссон

  • 11.01.2017 09:22
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Леся Цуренко
© Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира WTA International в Хобарте, Австралия.
 
В матче второго раунда киевлянка обыграла представительницу Швеции Йоханну Ларссон(11): 6-4 6-4.
 
Поединок продолжался 1 час 27 минут.
 
Это — первая в карьере победа Цуренко над Ларссон.
 
Следующая соперница Леси определится в матче между американкой Шелби Роджерс и Ларой Арруабарреной из Испании.
 

Источник — Sapronov-tennis.org

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