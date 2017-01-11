Леся Цуренко - в четвертьфинале турнира в Хобарте

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира WTA International в Хобарте, Австралия.
В матче второго раунда киевлянка обыграла представительницу Швеции Йоханну Ларссон(11): 6-4 6-4.
Поединок продолжался 1 час 27 минут.
Это — первая в карьере победа Цуренко над Ларссон.
Следующая соперница Леси определится в матче между американкой Шелби Роджерс и Ларой Арруабарреной из Испании.
Источник — Sapronov-tennis.org
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