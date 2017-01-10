Долгополов проиграл в первом круге турнира в Сиднее

© apiainternational.com.au. Александр Долгополов

Украинец Александр Долгополов проиграл свой первый же матч на турнире в Сиднее. 28-летний теннисист уступил представителю Люксембурга Жилю Мюллеру, который на данный момент занимает 34-ю строчку мирового рейтинга.

Матч продлился 2 часу и 8 минут, оба теннисиста имели приблизительно равные шансы на победу (Долгополов не использовал матчбол в третьем сете).

Сидней (Австралия), хард – 1 круг

Александр Долгополов — Жиль Мюллер — 6:3, 3:6, 5:7

Это поражение стало вторым в 2017 году для первой ракетки Украины. На турнире в Брисбене Долгополов уступил Рафаэлю Надалю в первом круге.

Источник — Sport.ua

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